Зайцева Гликерия Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева Гликерия Нестеровна

Зайцева Гликерия Нестеровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Гликерия Нестеровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10937
Роль персоны
Мать
Дата события
12.06.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.06.1920
Возраст (лет)
40
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцев Федор Иванович
Отец - Зайцев Иван Андреянович (Андрианович), гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Гликерия Нестеровна
Воспр. - Тимакова Анна Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Хрипунов Петр Михайлович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.