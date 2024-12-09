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Малафеев Александр Иванович (Малофеев)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Малафеев Александр Иванович (Малофеев)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10936
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.06.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.06.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Малафеев Александр Иванович (Малофеев)
Отец - Малафеев Иван Михайлович (Малофеев), чернорабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Малафеева Елизавета Кузьминична (Малофеева), чернорабочий
Воспр. - Комлев Федор Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Малафеева Антонина Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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