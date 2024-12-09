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Колобова Серафима Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Колобова Серафима Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10934
Роль персоны
Мать
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
29.06.1920 ?
Возраст (лет)
30
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Колобов Леонид Александрович
Отец - Колобов Александр Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Колобова Серафима Матвеевна
Воспр. - Колобов Валентин Александрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чукавина Прасковья Ивановна, жена гражданина (прож. Уковская плотина)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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