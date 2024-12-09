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Колобов Александр Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Колобов Александр Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10934
Роль персоны
Отец
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.06.1920 ?
Возраст (лет)
30
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Колобов Леонид Александрович
Отец - Колобов Александр Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Колобова Серафима Матвеевна
Воспр. - Колобов Валентин Александрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чукавина Прасковья Ивановна, жена гражданина (прож. Уковская плотина)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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