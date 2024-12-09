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Опарин Михаил Кузьмич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарин Михаил Кузьмич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10933
Роль персоны
Отец
Дата события
29.06.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
кузнец
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.06.1920
Возраст (лет)
52
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Опарин Павел Михайлович
Отец - Опарин Михаил Кузьмич, кузнец (Симский завод)
Мать - Опарина Александра Терентьевна
Воспр. - Коростелев Иван Федорович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Опарина Екатерина Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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