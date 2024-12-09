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Масленникова Раиса Прокопьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленникова Раиса Прокопьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10932
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
07.07.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Масленникова Раиса Прокопьевна
Отец - Масленников Прокопий Афанасьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Масленникова Агрипина Андреевна (Адриановна ?)
Воспр. - Курдаков Илья Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Мария Прокопьевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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