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Масленникова Агрипина Андреевна (Адриановна ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленникова Агрипина Андреевна (Адриановна ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10932
Роль персоны
Мать
Дата события
07.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
07.07.1920
Возраст (лет)
24
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Масленникова Раиса Прокопьевна
Отец - Масленников Прокопий Афанасьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Масленникова Агрипина Андреевна (Адриановна ?)
Воспр. - Курдаков Илья Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Мария Прокопьевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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