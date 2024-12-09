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Кирсанов Иван Андреевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кирсанов Иван Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10931
Роль персоны
Отец
Дата события
05.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин станции Симская СЗж.д.
Н.П. приписки кратко
Ерал с.
Дата крещения
05.07.1920
Возраст (лет)
22
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кирсанов Сергей Иванович
Отец - Кирсанов Иван Андреевич, гражданин станции Симская СЗж.д. (Ерал с.)
Мать - Кирсанова Екатерина Михайловна
Воспр. - Кирсанов Павел Андреевич, гражданин (Ерал с.)
Воспр. - Тюрина Ирина Федоровна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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