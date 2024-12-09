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Масленникова Мария Прокопьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленникова Мария Прокопьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10929
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.10.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.10.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Калинин Михаил Николаевич
Отец - Калинин Николай Иванович, конюх (Сергиевка с.)
Мать - Калинина Прасковья Кузьминична
Воспр. - Калинин Семен Иванович, гражданин (Сергиевка с.)
Воспр. - Масленникова Мария Прокопьевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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