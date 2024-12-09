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Лебедев Тимофей Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедев Тимофей Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10928
Роль персоны
Отец
Дата события
28.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
сласарь, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
28.09.1920
Возраст (лет)
25
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лебедев Алексей Тимофеевич
Отец - Лебедев Тимофей Гаврилович, сласарь, гражданин (Симский завод)
Мать - Лебедева Пелагея Петровна
Воспр. - Лаптев Павел Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Озимина Капитолина Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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