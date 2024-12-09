Юдина Анна Адриановна (И - ?)
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Юдина Анна Адриановна (И - ?)
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 10927
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 27.09.1920
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- дочь гражданина
- Н.П. приписки кратко
- Мясникова Казарма д.
- Дата крещения
- 27.09.1920
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
- Полная запись
- Урожд. - Юдин Дмитрий Андреянович (Адрианович)
Отец - Юдин Андреян Данилович (Адриан), чернорабочий, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Юдина Елена Максимовна
Воспр. - Пискунов Дмитрий Сергеевич, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Юдина Анна Адриановна (И - ?), дочь гражданина (Мясникова Казарма д.)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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