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Пискунов Дмитрий Сергеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пискунов Дмитрий Сергеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10927
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата крещения
27.09.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Юдин Дмитрий Андреянович (Адрианович)
Отец - Юдин Андреян Данилович (Адриан), чернорабочий, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Юдина Елена Максимовна
Воспр. - Пискунов Дмитрий Сергеевич, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Юдина Анна Адриановна (И - ?), дочь гражданина (Мясникова Казарма д.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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