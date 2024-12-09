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Юдин Дмитрий Андреянович (Адрианович)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Юдин Дмитрий Андреянович (Адрианович)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10927
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
27.09.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Юдин Дмитрий Андреянович (Адрианович)
Отец - Юдин Андреян Данилович (Адриан), чернорабочий, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Юдина Елена Максимовна
Воспр. - Пискунов Дмитрий Сергеевич, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Юдина Анна Адриановна (И - ?), дочь гражданина (Мясникова Казарма д.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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