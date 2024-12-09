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Юдина Елена Максимовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Юдина Елена Максимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10927
Роль персоны
Мать
Дата события
27.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
27.09.1920
Возраст (лет)
35
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Юдин Дмитрий Андреянович (Адрианович)
Отец - Юдин Андреян Данилович (Адриан), чернорабочий, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Юдина Елена Максимовна
Воспр. - Пискунов Дмитрий Сергеевич, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Юдина Анна Адриановна (И - ?), дочь гражданина (Мясникова Казарма д.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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