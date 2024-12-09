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Юдин Андреян Данилович (Адриан)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Юдин Андреян Данилович (Адриан)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10927
Роль персоны
Отец
Дата события
27.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
чернорабочий, гражданин
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата крещения
27.09.1920
Возраст (лет)
60
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Юдин Дмитрий Андреянович (Адрианович)
Отец - Юдин Андреян Данилович (Адриан), чернорабочий, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Юдина Елена Максимовна
Воспр. - Пискунов Дмитрий Сергеевич, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Юдина Анна Адриановна (И - ?), дочь гражданина (Мясникова Казарма д.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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