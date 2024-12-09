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Кузнецов Николай Дмитриевич (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Николай Дмитриевич (Ф - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10926
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
27.09.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Гудков Алексей Николаевич
Отец - Гудков Николай Максимович, гражданин (Симский завод)
Мать - Гудкова Елена Васильевна
Воспр. - Жукова Екатерина Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Кузнецов Николай Дмитриевич (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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