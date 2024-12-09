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Гудкова Елена Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гудкова Елена Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10926
Роль персоны
Мать
Дата события
27.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
27.09.1920
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Гудков Алексей Николаевич
Отец - Гудков Николай Максимович, гражданин (Симский завод)
Мать - Гудкова Елена Васильевна
Воспр. - Жукова Екатерина Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Кузнецов Николай Дмитриевич (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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