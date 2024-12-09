Раннева Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаннева Ольга Андреевна

Раннева Ольга Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Раннева Ольга Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10925
Роль персоны
Мать
Дата события
01.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
01.12.1920
Возраст (лет)
48
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Раннева Александра Игнатьевна
Отец - Раннев Игнатий Евдокимович, гражданин (Симский завод)
Мать - Раннева Ольга Андреевна
Воспр. - Раннев Михаил Игнатьевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Раннева Мария Игнатьевна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.