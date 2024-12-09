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Катаевская Анна Алимпиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Катаевская Анна Алимпиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10924
Роль персоны
Мать
Дата события
23.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.09.1920
Возраст (лет)
27
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Катаевский Сергей Михайлович
Отец - Катаевский Михаил Викторович, гражданин (Симский завод)
Мать - Катаевская Анна Алимпиевна
Воспр. - Ларионов Сергей Алимпиевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Хорькова Татьяна Александровна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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