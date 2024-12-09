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Барматина Пелагея Александровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Барматина Пелагея Александровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10923
Роль персоны
Мать
Дата события
24.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
24.09.1920
Возраст (лет)
33
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Барматин Вячеслав Константинович
Отец - Барматин Константин Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Барматина Пелагея Александровна
Воспр. - Помыкалов Александр Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Сорокина Анастасия Александровна, вдова гражданина (Миньярский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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