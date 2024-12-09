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Лебедева Пелагея Семеновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедева Пелагея Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10922
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.09.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лебедева Пелагея Семеновна
Отец - Лебедев Семен Гаврилович, гражданин (Симский завод)
Мать - Лебедева Елена Егоровна (Георгиевна)
Воспр. - Кузнецова Татьяна Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Лебедев Тимофей Гаврилович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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