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Лебедев Семен Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедев Семен Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10922
Роль персоны
Отец
Дата события
21.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
21.09.1920
Возраст (лет)
29
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лебедева Пелагея Семеновна
Отец - Лебедев Семен Гаврилович, гражданин (Симский завод)
Мать - Лебедева Елена Егоровна (Георгиевна)
Воспр. - Кузнецова Татьяна Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Лебедев Тимофей Гаврилович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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