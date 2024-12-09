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Зайцева Пелагея Федотовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Пелагея Федотовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10921
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
21.09.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцев Михаил Федотович
Отец - Зайцев Федот Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Александра Федотовна
Воспр. - Зайцев Павел Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Зайцева Пелагея Федотовна, жена гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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