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Козин Сергей Александрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козин Сергей Александрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10920
Роль персоны
Отец
Дата события
15.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Козина София Сергеевна
Отец - Козин Сергей Александрович, (Симский завод)
Мать - Козина Федосья Матвеевна
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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