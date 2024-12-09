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Коновалова Агрипина Константиновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Коновалова Агрипина Константиновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10919
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
17.09.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жукова Елизавета Васильевна
Отец - Жуков Василий Гаврилович, гражданин (Симский завод)
Мать - Жукова Анастасия Васильевна
Воспр. - Жуков Данил Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Коновалова Агрипина Константиновна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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