Утина Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУтина Анастасия Павловна

Утина Анастасия Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Утина Анастасия Павловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10918
Роль персоны
Мать
Дата события
14.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.09.1920
Возраст (лет)
35
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Утина Таисия Петровна
Отец - Утин Петр Арсентьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Утина Анастасия Павловна
Воспр. - Утин Василий Арсентьевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Утина Нина Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.