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Харчевников Алексей Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Харчевников Алексей Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10917
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.09.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Харчевников Алексей Николаевич
Отец - Харчевников Николай Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Харчевникова Анастасия Васильевна
Воспр. - Кирсанова Анна Васильевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Харчевников Петр Михайлович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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