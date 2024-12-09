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Осокина Екатерина (незак. ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокина Екатерина (незак. ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10916
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.09.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Осокина Екатерина (незак. ?)
Мать - Осокина Анисья Афанасьевна, вдова гражданина (Симский завод)
Воспр. - Зайцева Анна Елисеевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Осокин Георгий Георгиевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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