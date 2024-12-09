Осокина Анисья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсокина Анисья Афанасьевна

Осокина Анисья Афанасьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокина Анисья Афанасьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10916
Роль персоны
Мать
Дата события
13.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.09.1920
Возраст (лет)
45
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Осокина Екатерина (незак. ?)
Мать - Осокина Анисья Афанасьевна, вдова гражданина (Симский завод)
Воспр. - Зайцева Анна Елисеевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Осокин Георгий Георгиевич, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.