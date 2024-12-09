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Уренцева Евдокия Дмитриевна (Уренцова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцева Евдокия Дмитриевна (Уренцова)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10915
Роль персоны
Мать
Дата события
13.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.09.1920
Возраст (лет)
20
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Уренцев Василий Александрович (Уренцов)
Отец - Уренцев Александр Егорович (Георгиевич) (Уренцов), гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Уренцева Евдокия Дмитриевна (Уренцова)
Воспр. - Саландин Никон Петрович (ФИ - ?), гражданин (Твердышева Казарма д.)
Воспр. - Уренцева Зоя Григорьевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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