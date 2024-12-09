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Яковлева Евдокия Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Яковлева Евдокия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10914
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.09.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Рокутова Вера Алексеевна
Отец - Рокутов Алексей Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Рокутова Мария Ивановна
Воспр. - Еремин Петр Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Яковлева Евдокия Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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