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Рокутова Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рокутова Мария Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10914
Роль персоны
Мать
Дата события
04.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
04.09.1920
Возраст (лет)
26
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Рокутова Вера Алексеевна
Отец - Рокутов Алексей Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Рокутова Мария Ивановна
Воспр. - Еремин Петр Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Яковлева Евдокия Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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