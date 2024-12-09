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Карякин Константин ???? (Корякин)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Карякин Константин ???? (Корякин)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10911
Роль персоны
Отец
Дата события
01.09.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
27
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Карякин Иван Константинович (Корякин)
Отец - Карякин Константин ???? (Корякин), (Симский завод)
Мать - Карякина Евдокия ???? (Корякина)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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