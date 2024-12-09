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Козина Федосья Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козина Федосья Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10910
Роль персоны
Мать
Дата события
29.08.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
29.08.1920
Возраст (лет)
45
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Козина София Сергеевна
Отец - Козин Сергей Александрович, (Симский завод)
Мать - Козина Федосья Матвеевна
Воспр. - Лебедева Мария Матвеевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Пьянов Григорий Матвеевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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