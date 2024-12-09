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Храмов Иван Ефимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Храмов Иван Ефимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10908
Роль персоны
Отец
Дата события
15.08.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
сторож, гражданин
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата крещения
15.08.1920
Возраст (лет)
42
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Храмов Андрей Иванович
Отец - Храмов Иван Ефимович, сторож, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Храмова Мария Егоровна (Георгиевна)
Воспр. - Трошин Василий Иванович (ФИО - ?), гражданин (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Юдина Александра Стефановна, жена гражданина (Мясникова Казарма д.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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