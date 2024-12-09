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Напалкова Наталья Александровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалкова Наталья Александровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10907
Роль персоны
Мать
Дата события
09.08.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.08.1920
Возраст (лет)
17
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Напалкова Раиса Александровна
Отец - Напалков Александр Семенович, гражданин (Симский завод)
Мать - Напалкова Наталья Александровна
Воспр. - ???? Нина Семеновна (Семенова Нина ???? ?), жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Чевардин Александр Алекс., гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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