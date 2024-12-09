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Осокин Дмитрий Ильич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокин Дмитрий Ильич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10906
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.08.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.08.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшкова Раиса Петровна
Отец - Горшков Петр Михайлович, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Секлетикия Фроловна
Воспр. - Осокин Дмитрий Ильич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Уренцева Елизавета Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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