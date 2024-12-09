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Горшков Петр Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Петр Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10905
Роль персоны
Отец
Дата события
08.08.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рабочий, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.08.1920
Возраст (лет)
38
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Горшков Александр Петрович
Отец - Горшков Петр Михайлович, рабочий, гражданин (Симский завод)
Мать - Горшкова Секлетикия Фроловна
Воспр. - Горшкова Анна Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Осокин Дмитрий Ильич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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