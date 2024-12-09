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Махрова Мария Алексеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Махрова Мария Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10904
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.08.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.08.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Махров Александр Алексеевич (Мохров)
Отец - Махров Алексей Дмитриевич (Мохров), сапожник, гражданин (Симский завод)
Мать - Махрова Варвара Ивановна (Мохрова) (Мария Васильевна ?)
Воспр. - Жуков Данил Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Махрова Мария Алексеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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