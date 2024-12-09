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Махров Алексей Дмитриевич (Мохров)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Махров Алексей Дмитриевич (Мохров)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10904
Роль персоны
Отец
Дата события
06.08.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
сапожник, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.08.1920
Возраст (лет)
45
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Махров Александр Алексеевич (Мохров)
Отец - Махров Алексей Дмитриевич (Мохров), сапожник, гражданин (Симский завод)
Мать - Махрова Варвара Ивановна (Мохрова) (Мария Васильевна ?)
Воспр. - Жуков Данил Васильевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Махрова Мария Алексеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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