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Лебедева Наталья Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедева Наталья Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10903
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.08.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
05.08.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лебедева Наталья Федоровна
Отец - Лебедев Федор Львович, гражданин (Симский завод)
Мать - Лебедева Ксения Степановна (Стефановна)
Воспр. - Немчинов Василий Стефанович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Немчинова Евгения Стефановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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