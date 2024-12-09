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Лебедева Ксения Степановна (Стефановна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедева Ксения Степановна (Стефановна)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10903
Роль персоны
Мать
Дата события
05.08.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
05.08.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Лебедева Наталья Федоровна
Отец - Лебедев Федор Львович, гражданин (Симский завод)
Мать - Лебедева Ксения Степановна (Стефановна)
Воспр. - Немчинов Василий Стефанович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Немчинова Евгения Стефановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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