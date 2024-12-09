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Рубцева Мария Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рубцева Мария Павловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10902
Роль персоны
Мать
Дата события
09.08.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
23
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Рубцева Ираида (незак. ?)
Мать - Рубцева Мария Павловна, (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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