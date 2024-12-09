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Жукова Раиса Семеновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жукова Раиса Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10901
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.07.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жукова Анна Андреевна
Отец - Жуков Андрей Кузьмич, гражданин (Симский завод)
Мать - Жукова Татьяна Васильевна
Воспр. - Жуков Иван Андреевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Жукова Раиса Семеновна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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