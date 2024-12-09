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Родионова Екатерина Мамонтовна (Мемноновна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Родионова Екатерина Мамонтовна (Мемноновна)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10900
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.07.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Родионова Екатерина Мамонтовна (Мемноновна)
Отец - Родионов Мамонт Григорьевич (Мемнон), гражданин (Симский завод)
Мать - Родионова Евдокия Васильевна
Воспр. - Плотникова Антонина Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Родионов Григорий Мемнонович (Мамонтович ?), гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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