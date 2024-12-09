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Родионов Мамонт Григорьевич (Мемнон)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Родионов Мамонт Григорьевич (Мемнон)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10900
Роль персоны
Отец
Дата события
23.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.07.1920
Возраст (лет)
35
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Родионова Екатерина Мамонтовна (Мемноновна)
Отец - Родионов Мамонт Григорьевич (Мемнон), гражданин (Симский завод)
Мать - Родионова Евдокия Васильевна
Воспр. - Плотникова Антонина Петровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Родионов Григорий Мемнонович (Мамонтович ?), гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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