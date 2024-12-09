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Бабинцева Татьяна Сер.

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Бабинцева Татьяна Сер.
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10899
Роль персоны
Мать
Дата события
31.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Возраст (лет)
19
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Бабинцева Зоя Сергеевна
Отец - Бабинцев Сергей Яковлевич, (Симский завод)
Мать - Бабинцева Татьяна Сер.
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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