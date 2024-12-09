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Бабинцев Сергей Яковлевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Бабинцев Сергей Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10899
Роль персоны
Отец
Дата события
31.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Возраст (лет)
20
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Бабинцева Зоя Сергеевна
Отец - Бабинцев Сергей Яковлевич, (Симский завод)
Мать - Бабинцева Татьяна Сер.
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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