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Тимаков Андрей Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тимаков Андрей Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10898
Роль персоны
Отец
Дата события
20.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
20.07.1920
Возраст (лет)
42
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Тимакова Мария Андреевна
Отец - Тимаков Андрей Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Тимакова Мария Степановна
Воспр. - Тимаков Павел Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Тимакова Евдокия Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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