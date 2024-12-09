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Денисов Григорий Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Денисов Григорий Федорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
10897
Роль персоны
Отец
Дата события
19.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин станции Симская СЗж.д.
Н.П. приписки кратко
Ерал с.
Дата крещения
19.07.1920
Возраст (лет)
38
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Денисова Зоя Григорьевна
Отец - Денисов Григорий Федорович, гражданин станции Симская СЗж.д. (Ерал с.)
Мать - Денисова Васса Ивановна
Воспр. - Денисов Иван Федорович, гражданин (Ерал с.)
Воспр. - Денисова Мария Васильевна, жена гражданина (Ерал с.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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